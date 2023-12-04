В середине осени объемы промпроизводства в Татарстане выросли на 12,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года объемы промышленного производства по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 12,6%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года они не изменились.



В обрабатывающей сфере индекс производства в середине осени 2023 года увеличился в годовом выражении на 2,6%, в месячном — на 19,7%. По сравнению с октябрем прошлого года рост показали отрасли, связанные с производством лекарств, мебели, электрооборудования, прочих транспортных средств и текстильных изделий. Отрицательную динамику продемонстрировали области выпуска химических веществ, бумаги, кожи и изделий из них, а также пищевых продуктов.



В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показатели выросли в годовом выражении на 15%. По отношению к сентябрю 2023-го они снизились на 10,5%.

Сократилась в республике в годовом выражении добыча полезных ископаемых — на 3,4%. По отношению к сентябрю 2023-го зафиксирован рост на 1,9%, сообщает Татарстанстат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Похожая ситуация и в энергетическом секторе. Показатели по сравнению с октябрем 2022 года уменьшились на 9,8%, а по отношению к сентябрю этого года выросли на 19,6%.



Сократилась в регионе в годовом выражении генерация электроэнергии — на 6,8%. Выработка пара и горячей воды по сравнению с октябрем прошлого года уменьшилась на 5,8%.

В годовом выражении в середине осени в Татарстане заметнее всего нарастили выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Производство выросло на 97,1% по отношению к октябрю 2022 года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане увеличились в годовом выражении на 1,5%. В марте они упали на 0,6%, а в апреле продемонстрировали рост на 5,9%.



Увеличение объемов промышленного производства в Татарстане в годовом выражении зафиксировали и в мае — на 5,9%. Максимальный с начала 2023 года темп роста они показали в июне — на 6%.

В июле объемы промышленного производства, по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года выросли на 3,3%. В августе они увеличились на 4,1%, а в сентябре — сократились на 1,1%.



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Татьяна Демина