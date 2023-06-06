В Татарстане объемы промпроизводства в апреле сократились на 4,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане по сравнению с мартом упали на 4,8%. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они увеличились на 5,9%.

Главным драйвером роста индекса промпроизводства в середине весны стал рост объемов выпуска продукции в обрабатывающей отрасли. По отношению к апрелю 2022 года он составил 10,5%, сообщает Татарстанстат.

Среди обрабатывающих производств в апреле этого года наибольший рост выпуска продукции по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го продемонстрировала отрасль, связанная с производством компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий. Он составил 68,7%.

Выпуск автотранспорта прицепов и полуприцепов по сравнению с апрелем прошлого года увеличился в республике на 52,7%, мебели — на 52,1%, кокса и нефтепродуктов — на 20,9%, электрооборудования — на 18,6%. Производство одежды выросло на 15,1%, а продуктов питания — на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снизились в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го объемы по обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки (-17,8%), полиграфической деятельности (-17%), выпуска бумаги и изделий из нее (-16,8%).

Напомним, в марте 2023 года в Татарстане объемы промышленного производства сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По отношению к февралю они увеличились на 6,3%.

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Татьяна Демина