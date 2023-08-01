В июне объемы промпроизводства в Татарстане показали максимальный с начала года темп роста

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июне 2023 года объемы промышленного производства выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6%. При этом по отношению к маю этого года они сократились на 0,2%.

— Показатель июня — плюс 6% к аналогичному периоду 2022 года — первый по темпам роста в 2023 году, — сообщает Татарстанстат.

Главным драйвером увеличения объема промпроизводства в начале лета осталось наращивание выпуска продукции в обрабатывающих производствах. По отношению к июню 2022 года рост составил 7,4%, а по сравнению с маем 2023-го — 0,8%.

Объемы добычи полезных ископаемых в республике в июне этого года выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на 3,1%. При этом по сравнению с маем 2023-го они уменьшились на 0,7%.

Среди обрабатывающих производств наибольший рост в начале лета 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировало производство прочих транспортных средств и оборудования — на 77,1%. Объемы выпуска мебели в Татарстане в годовом выражении выросли на 76,9%, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 55,4%, компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий — на 47,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 35,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Металлургическое производство и сфера выпуска электрического оборудования показали в Татарстане в июне 2023 года рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года почти на треть (+32%).



Сократились в республике в начале лета этого года объемы производства в полиграфической деятельности — на 26,7%. Уменьшились в годовом выражении и объемы ремонта и монтажа машин и оборудования (-13,9%), выпуск бумаги и бумажных изделий (-12,8%), объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (-11,6%).

Напомним, рост объемов промышленного производства в Татарстане зафиксировали и в мае 2023 года. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года они увеличились на 5,9%, а по сравнению с апрелем этого года — на 4%.

По отношению к аналогичному месяцу прошлого года объемы промышленного производства в Татарстане в феврале 2023 года выросли на 1,5%. В марте по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года они упали на 0,6%. В апреле они продемонстрировали рост на 5,9%.



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Татьяна Демина