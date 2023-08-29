В Татарстане объемы промпроизводства в середине лета выросли на 3,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в июле 2023 года объемы промышленного производства, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, выросли на 3,3%. По отношению в предыдущему месяцу они сократились на 1,4%.

Самый заметный рост объемов производства в Татарстане в июле 2023-го, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, зарегистрировали в автомобилестроении — выпуск автобусов с допустимой максимальной массой более 5 тонн увеличился в 2,5 раза. Собранных автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов оказалось больше на 76,9%.



Почти на четверть — на 24,8% — в годовом выражении увеличилось производство в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. По отношению к июню 2023 года рост в июле составил 3,6%.

Обрабатывающие производства республики в середине этого лета продемонстрировали рост в годовом выражении на 4,7%. При этом по сравнению с июнем 2023-го их показатели упали на 3,4%.

Объемы добычи полезных ископаемых в сырьевом секторе Татарстана, по сравнению с июлем прошлого года, выросли на 1%. По отношению к июню этого года показатель увеличился на 2,6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в июле 2023-го, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, вырос на 56,8%, электрооборудования — на 53%, мебели — на 51,8%, лекарств и медицинских изделий — на 26,4% . В области ремонта и монтажа машин и оборудования показатели увеличились на 55,8%, металлургического производства — на 28,8%, обработки древесины и производства изделий из нее — на 20%.



Сократились в республике в июле 2023 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года объемы выпуска кожи и изделий из нее — на 23,4%. В полиграфической деятельности показатели за год упали на 7,9%, подсчитали в Татарстанстате.



В июле выработка пара и горячей воды в Татарстане в годовом выражении выросла на 1,9%. Показатели генерации электроэнергии сократились на 1,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, объемы промпроизводства в Татарстане показали максимальный с начала 2023 года темп роста в июне — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они увеличились на 6%. При этом по отношению к маю этого года показатель сократился на 0,2%.

Напомним, рост объемов промышленного производства в Татарстане зафиксировали и в мае 2023 года. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года они увеличились на 5,9%, а по сравнению с апрелем этого года — на 4%.

По отношению к аналогичному месяцу 2022 года объемы промышленного производства в Татарстане в феврале 2023 года выросли на 1,5%. В марте по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года они упали на 0,6%. В апреле они продемонстрировали рост на 5,9%.



В целом в январе — июне 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане увеличились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 3,1%. Во втором квартале рост по отношению к аналогичному периоду 2022-го составил 5,9%.



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Татьяна Демина