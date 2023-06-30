В Татарстане в конце весны выросли объемы промпроизводства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2023 года зафиксировали рост объемов промышленного производства. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года они увеличились на 5,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 4%.

Основным драйвером роста промпроизводства в республике остался выпуск продукции в обрабатывающих производствах. По сравнению с маем 2022 года он увеличился на 8,5%, а по отношению к апрелю этого года — на 4,8%.

В конце весны максимальный рост по сравнению с маем 2022 года зафиксировали в отраслях, связанных с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий — на 92,5%, мебели — на 65,2%, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 53,2%, иной неметаллической минеральной продукции — на 35,6%. Объемы металлургического производства увеличились в годовом выражении на 32,8%.

Производство прочего транспорта в Татарстане в мае этого года по отношению к аналогичному периоду 2022-го выросло на 31,4%, электрооборудования — на 30,3%. Выпуск одежды увеличился на 30,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объемы добычи полезных ископаемых в мае 2023 года выросли к аналогичному месяцу прошлого года на 1,2%. По сравнению с апрелем этого года они увеличились на 4,6%, сообщает Татарстанстат.

На 24,7% снизились в мае объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели). Производство бумаги и изделий из нее упало на 23,8%. Полиграфическая деятельность сократилась на 21,3%.

Напомним, в марте 2023 года в Татарстане объемы промышленного производства сократились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По отношению к февралю они увеличились на 6,3%.

В апреле этого года в республике объемы промышленного производства по сравнению с мартом упали на 4,8%. По отношению к аналогичному месяцу 2022-го они увеличились на 5,9%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина