В Татарстане объемы промпроизводства в конце лета выросли на 4,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,1%. По отношению к июлю этого года они увеличились на 2,3%.

В обрабатывающих отраслях объемы производства в конце лета увеличились на 7,6% по сравнению с августом 2022 года. По отношению к июлю этого года они увеличились на 2,9%.



В обрабатывающей области максимальные темпы роста в годовом выражении показало производство электрооборудования — на 42,3%. Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 42%, текстильных изделий — на 38,3%. Сфера ремонта и монтажа машин и оборудования продемонстрировала рост на 22,8%.

Сократился в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем производства бумаги и изделий из нее — на 26,7%. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, снизилось на 16,8%, кожи и изделий из кожи — на 14,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали рост на 13,7% по сравнению в августом прошлого года, но остались на уровне июля 2023-го, сообщает Татарстанстат. Выработка пара и горячей воды увеличилась в годовом выражении на 4%, а генерация электроэнергии упала на 1,2%.



В августе в республике зафиксировали сокращение объемов добычи полезных ископаемых в годовом выражении — на 1,1%. При этом по отношению к июлю показатель увеличился на 0,5%.



Напомним, в феврале 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане выросли в годовом выражении на 1,5%. В марте по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года они упали на 0,6%. В апреле они продемонстрировали рост на 5,9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рост объемов промышленного производства в Татарстане зафиксировали и в мае 2023 года. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года они увеличились на 5,9%, а по сравнению с апрелем этого года — на 4%.

Максимальный с начала 2023 года темп роста объемы промпроизводства в Татарстане показали в июне — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они увеличились на 6%. При этом по отношению к маю этого года показатель сократился на 0,2%.

В июле объемы промышленного производства, по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, выросли на 3,3%. По отношению к июню они сократились на 1,4%.



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Татьяна Демина