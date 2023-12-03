Главное о коронавирусе за неделю: рост числа заболевших в Татарстане, суды в Беларуси за уничтожение вакцины

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 27 ноября по 3 декабря 2023 года. Так, в республике активно растет число заболевших коронавирусом, а в Китае увеличилось количество зараженных ОРЗ, вместе с этим, в медучреждениях Иркутской области вернули масочный режим.

В Татарстане выявили около 700 случаев COVID-19

С 20 по 26 ноября в Татарстане зарегистрировали 645 случаев заражения коронавирусом. Это на 8,2% больше, чем за прошлые 7 дней.

С 13 по 19 ноября в Татарстане COVID-19 заболели 596 человек. Неделей ранее — с 6 по 12 ноября — в республике выявили 570 случаев заражения, а с 30 октября по 5 ноября — 556.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Госпитализировали с 20 по 26 ноября 224 человека. Этот показатель на 19,1% больше, чем за предыдущую неделю. С 13 по 19 ноября госпитализировали 188 татарстанцев, заболевших COVID-19. С 6 по 12 ноября в больницы попали 182 таких пациента.

Выздоровели с 20 по 26 ноября 406 татарстанцев. За все время зафиксировали 207 366 случаев выздоровления.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Общее число смертей по этой причине не менялось с января — 2 010.

В медучреждениях Иркутской области вернули обязательный масочный режим

С 20 по 26 ноября коронавирус обнаружили у 77 106 россиян. За предыдущую неделю этот показатель составлял 58 159 человек.

За 47-ю неделю 2023 года в стране госпитализировали 8 018 человек. Число госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 25,3%.

Вылечилось за неделю 54 797 человек, это на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Всего зафиксирован 22 698 301 случай выздоровления.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Умерли за этот период 90 человек. Всего от коронавируса умерли 400 578 россиян.

Обязательный масочный режим вернули в медучреждениях Иркутской области из-за подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в частности резкого роста количества случаев COVID-19. В больницах региона развернуто более 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам эпидемиологов, в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, лечится в амбулаторных условиях.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Петербурге почти на 40% за неделю. Наибольший удельный вес приходится на острую респираторную вирусную инфекцию — порядка 84%, на бессимптомные формы — 14% и 1% приходится на внебольничные пневмонии.

Ограничительные мероприятия ввели в Чите из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования введены утренний осмотр детей и персонала, система работы с закреплением отдельного кабинета за каждым классом, масочный режим для сотрудников.

В Китае выросло число заражений ОРЗ

На прошедшей неделе в Китае выросло число случаев заражения острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Как заявляют власти страны, количество заболевших продолжит расти и дальше.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Как считает глава отдела профилактики Министерства здравоохранения Италии Франческо Вайя, случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае никак не связаны с коронавирусом.

Прокуратура Гомельской области Республики Беларусь направила в суд уголовное дело об уничтожении свыше 92 тыс. доз вакцин против COVID-19 и гриппа, фигурантами которого являются три медицинских работника одной из поликлиник Гомеля.

В надзорном ведомстве рассказали, что заведующая отделением профилактики гомельской поликлиники и старшая медсестра этого же отделения обвиняются в превышении служебных полномочий, а медсестра прививочного кабинета — в пособничестве таким действиям.

realnoevremya.ru (архив)

По данным следствия, завотделением и старшая медсестра, будучи ответственными за организацию и проведение вакцинации населения против инфекции COVID-19 и гриппа, с апреля 2021 года по май 2023 года давали подчиненным сотрудникам незаконные указания о завышении сведений об объемах сделанных вакцинаций. Затем недостоверная информация вносилась в журналы учета, а также в акты о количестве использованных вакцин. В свою очередь, медицинская сестра прививочного кабинета, помогая коллегам, систематически уничтожала вакцины в количестве, отраженном в журнале о вакцинации населения, проинформировали в прокуратуре.



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Александр Зарипов