На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро Казани выделили еще 359 млн рублей
На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метро и благоустройство территории готовы направить 359,4 млн рублей. Деньги поступят из бюджета республики.
Подрядчику необходимо выполнить подготовительные и земляные работы, а также заняться устройством наружных сетей теплоснабжения.
Работы нужно завершить до 1 декабря 2023 года.
В июле 2022 года на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена выделили более 110,7 млн рублей. Также в прошлом году Главстрой Татарстана объявлял два тендера на аналогичные работы с начальной ценой в 876 млн рублей и в 698 млн рублей. В конце августа на это направили почти 224,4 млн рублей. Еще 587,1 млн рублей выделили в сентябре 2023 года.
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