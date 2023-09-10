На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро Казани выделили еще полумиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главстрой Татарстана выделил 587,1 миллиона рублей на вынос (защиту) инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Деньги поступят из бюджета республики.

Также планируется благоустроить территорию в месте стройки. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2023 года.

В июле 2022 года на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена выделили более 110,7 млн рублей. Также в прошлом году Главстрой Татарстана объявлял два тендера на аналогичные работы с начальной ценой в 876 млн рублей и в 698 млн рублей. В конце августа на это направили почти 224,4 млн рублей.



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