Бюджет Казани на 2023 год составил 37,8 миллиарда рублей — это много или мало?

Доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает мэрия города.

По сравнению с прошлым годом бюджет столицы Татарстана меньше на 2 миллиарда, или 5%. В 2022-м он составил 39,8 млрд рублей, что на 7 миллиардов больше планируемой изначально суммы.

Из 37,8 млрд рублей бюджета Казани на 2023 год большую часть — 31 миллиард — направят на социально-культурную сферу. На общегосударственные нужды и национальную безопасность предусмотрено 3,4 миллиарда, а на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия — 3,1 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

37,8 миллиарда рублей — это:

$549 миллионов , или €508 миллионов по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; на 23,3 миллиарда больше бюджета Набережных Челнов — доходы и расходы бюджета автограда на текущий год планируются в размере 14,46 млрд рублей;

— доходы и расходы бюджета автограда на текущий год планируются в размере 14,46 млрд рублей; 193 бюджета Иннополиса — в 2023 году доходы и расходы самого молодого города Татарстана запланированы в размере 196 миллионов рублей;

— в 2023 году доходы и расходы самого молодого города Татарстана запланированы в размере 196 миллионов рублей; 17 бюджетов Нижнекамска — на текущий год бюджет города запланирован в размере 2,2 млрд рублей;

— на текущий год бюджет города запланирован в размере 2,2 млрд рублей; 29 бюджетов Альметьевска — в 2023-м доходы и расходы города ожидаются в размере 1,27 млрд рублей;

— в 2023-м доходы и расходы города ожидаются в размере 1,27 млрд рублей; два бюджета Самары — доходы и расходы города на этот год запланированы в размере 18,45 млрд рублей;

— доходы и расходы города на этот год запланированы в размере 18,45 млрд рублей; на 14,7 миллиарда больше бюджета Оренбурга — в текущем году доходы и расходы города ожидаются в размере 23,07 млрд рублей;

— в текущем году доходы и расходы города ожидаются в размере 23,07 млрд рублей; на 6,3 миллиарда меньше бюджета Уфы — на 2023 год доходы и расходы столицы Башкирии запланированы в размере 44,147 млрд рублей;

— на 2023 год доходы и расходы столицы Башкирии запланированы в размере 44,147 млрд рублей; на 26,4 миллиарда меньше доходов бюджета Екатеринбурга — они в 2023 году ожидаются рекордными за всю новейшую историю города, 64,244 млрд рублей;

— они в 2023 году ожидаются рекордными за всю новейшую историю города, 64,244 млрд рублей; в 11,5 раза меньше дефицита бюджета Москвы — в этом году он ожидается в размере 436,2 млрд рублей, при расходах в 4,183 трлн и доходах в 3,746 трлн рублей;

— в этом году он ожидается в размере 436,2 млрд рублей, при расходах в 4,183 трлн и доходах в 3,746 трлн рублей; почти в четыре раза меньше дефицита бюджета Санкт-Петербурга — на 2023-й он запланирован в 146 млрд, при расходах в 1,195 трлн и доходах в 1,049 трлн рублей.

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Татьяна Демина