Депутат Госдумы призвал эвакуировать россиян из Израиля и Палестины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что сейчас для России важно эвакуировать своих соотечественников, находящихся в Израиле и Палестине. Это связано с боевыми действиями.

— Конечно, важный вопрос: это эвакуация наших граждан из Израиля и Палестины. Граждан России, которые по тем или иным причинам оказались там, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он полагает, что эта миссия должна осуществляться по дипломатическим каналам, в том числе при поддержке МЧС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, на юге Израиля, где развернулись боевые действия, нет российских туристов. Там добавили, что рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками.

Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны. Он добавил, что «противник заплатит высокую цену».

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В МИД подчеркнули, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.



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Айрат Назипов