В РСТ рассказали об отсутствии российских туристов на юге Израиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На юге Израиля, где развернулись боевые действия, нет российских туристов. Об этом «РИА Новости» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили в ведомстве.

В свою очередь, консульский отдел посольства России в Израиле рекомендовал соотечественникам соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны. Он добавил, что «противник заплатит высокую цену».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов