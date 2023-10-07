Россия призывает палестинскую и израильскую стороны прекратить огонь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Об этом рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке, — сообщила она.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, — добавила она.

Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны. Он добавил, что «противник заплатит высокую цену».

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Айрат Назипов