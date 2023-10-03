В России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 39-ю неделю 2023 года — с 25 сентября по 1 октября — в России наблюдалось снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) более чем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Порядка 98,9% установленных респираторных вирусов — вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составляет 1,1%. На сегодняшний день против него привито свыше 25,6 млн россиян.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19: с 48% на прошлой неделе до 13,8% на 39-й неделе. В России зарегистрировано чуть более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом.

На прошлой неделе главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах страны. В Роспотребнадзоре объяснили, что школы или классы могут уйти на карантин, если суммарно заболели 20% детей и более.

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Илина Хакимова