Прививку от гриппа сделала пятая часть населения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день прививку против гриппа сделали 845 156 человек. Это 21,1% от численности населения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

От плана в Татарстане привито 34,9%, подсчитало «Реальное время». Всего в регионе хотят вакцинировать против гриппа 2 421 486 человек, или почти 60% населения.

По данным на 5 октября насчитывалось 731 877 привитых от гриппа татарстанцев. Это 30,2% от плана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане на сегодняшний день стабильна, заверили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Заболеваемость ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 15,4%.

За январь-сентябрь 2023 года в Татарстане выявили 441 430 случаев заражения гриппом и ОРВИ. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 11 787,8.



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Татьяна Демина