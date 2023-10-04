Коэффициент заболеваемости гриппом в Татарстане вырос в 10,9 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе — июле 2023 года коэффициент заболеваемости гриппом в Татарстане вырос в 10,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в республике зарегистрировали 2 838 случаев заражения им.

На 100 тысяч населения в республике в январе — июле 2023 года пришлось 122,2 случая гриппа, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце августа в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике стабильна. Показатель находился ниже эпидпорога на 12%.



Привить от гриппа намерены 2 421 486 татарстанцев — это почти 60% населения Татарстана. По состоянию на 21 сентября вакцинировались 340 412 человек, или 14% от плана.



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Татьяна Демина