Узбекистан и Россия подписали контракты на $3,5 млрд на форуме в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Регионы Узбекистана и России подписали на III Форуме межрегионального сотрудничества, который состоялся в Казани, контракты на $3,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

Глава государства обсудил итоги форума и другие вопросы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Они также затронули тему совместной реализации проектов в сфере цифровизации здравоохранения, образования, а также внедрения электронной торговли в Узбекистане. Еще была достигнута договоренность об организации обмена опытом в сфере градостроительства, реновации жилищного фонда.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев пригласил Михаила Мишустина посетить Узбекистан.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казань. Татарстан стал первым регионом, где он побывал в рамках своего официального визита в Россию.

В Татарстане лидер Узбекистана осмотрел выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Они также обсудили и совместные проекты.



После Казани Шавкат Мирзиёев посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Последний попросил руководителя Узбекистана поделиться впечатлениями от поездки в Казань и добавил, что гордится столицей Татарстана.

Во время беседы Мирзиёев положительно оценил итоги форума. Он рассказал, что в мероприятии приняли участие около трех тысяч участников из России и Узбекистана. В Казань прибыли все 14 руководителей областей.



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Айрат Назипов