Владимир Путин согласился посетить Узбекистан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин принял приглашение своего коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить эту страну с визитом. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.

— Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев выразил благо­дарность Президенту Российской Федерации В.В.Путину, всему российс­кому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил Президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято, — сказано в тексте.

Еще стороны договорились укреплять двусторонние экономические связи, развивать сотрудничество в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов, продолжать взаимодействовать в оборонной сфере и т.д.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Напомним, 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казань. Татарстан стал первым регионом, где он побывал в рамках своего официального визита в Россию.

В Татарстане Шавкат Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Они также обсудили и совместные проекты.

Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо было в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.

После Казани Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Последний попросил руководителя Узбекистана поделиться впечатлениями от поездки в Казань и добавил, что гордится столицей Татарстана.

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Айрат Назипов