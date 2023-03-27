Власти Казани оценили уборку дорог в зимнее время на «удовлетворительно»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» назвал работу по содержанию улично-дорожной сети в зимний период «удовлетворительной». Однако его призвали не торопиться с оценками.

— Я бы не торопился с оценками об удовлетворительности. Оценки пусть нам наши жители ставят, — сказал глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Зимой в среднем за сутки на содержание улично-дорожной сети в Казани выходили 475 единиц техники и 622 рабочих. Основные работы по вывозу снега проходили в ночное время, напомнил Игорь Куляжев, добавив, что всего за зимний период из города вывезли 938 тысяч тонн снега на 7 стационарных снегоплавильных пунктов.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— Прошедшая зима из-за скачков температуры через 0 [градусов] действительно была непростой. В первую очередь были проблемы с уборкой тротуаров: неубранный вовремя снег плюс зимние дожди превращали наши тротуары в зимний каток, — напомнил Рустем Гафаров.

Работы по вывозу снега в Казани продолжаются. Особое внимание уделяют местам возможного подтопления.

Сейчас для содержании улично-дорожной сети Казани задействованы 224 рабочих. При этом потребность в таких сотрудниках оценивается в 700 человек.

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Татьяна Демина