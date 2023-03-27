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Власти Казани оценили уборку дорог в зимнее время на «удовлетворительно»

08:59, 27.03.2023 6
Власти Казани оценили уборку дорог в зимнее время на «удовлетворительно»
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» назвал работу по содержанию улично-дорожной сети в зимний период «удовлетворительной». Однако его призвали не торопиться с оценками.

— Я бы не торопился с оценками об удовлетворительности. Оценки пусть нам наши жители ставят, — сказал глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Зимой в среднем за сутки на содержание улично-дорожной сети в Казани выходили 475 единиц техники и 622 рабочих. Основные работы по вывозу снега проходили в ночное время, напомнил Игорь Куляжев, добавив, что всего за зимний период из города вывезли 938 тысяч тонн снега на 7 стационарных снегоплавильных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— Прошедшая зима из-за скачков температуры через 0 [градусов] действительно была непростой. В первую очередь были проблемы с уборкой тротуаров: неубранный вовремя снег плюс зимние дожди превращали наши тротуары в зимний каток, — напомнил Рустем Гафаров.

Работы по вывозу снега в Казани продолжаются. Особое внимание уделяют местам возможного подтопления.

Сейчас для содержании улично-дорожной сети Казани задействованы 224 рабочих. При этом потребность в таких сотрудниках оценивается в 700 человек.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Не хуже, чем в других городах по стране )
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  • Анонимно 27 мар
    В этом году за работы мэрии Казани-2.
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  • Анонимно 27 мар
    Денег у мэрии и исполкома в избытке. Т.к. обледеневший снег убирали и управляющая компания Уютный дом и другие подрядчики на кварталАх с помощью трактора с ковшом с огромными зубьями. Эти зубья крошили лед и вместе с ним повреждали асфальтовое покрытие, оставляя рытвины в асфальте, который уложили год-два назад. Теперь асфальт напоминает доску, которую грызли собаки от голода. Мэрия видимо решила переслать асфальт и сделать его лучше за счет населения. Грустно это. Исполком ни секунды не потратил за уборщиками и соблюдении последними технологии уборки.
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    Анонимно 27 мар
    С чего вы взяли что денег в избытки, с казанским то бюджетом.... У тракторов тоже заметил эту особенность, асфальт портят, но пока нет такой техники, чтобы не оставляла следов. Что делать то? Когда дворники долбили лед, тоже асфальт портился.
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  • Анонимно 27 мар
    Да ладно, нормально убирали, даже, я бы сказал, хорошо убирали!!! Во дворах свои сложности. Много припаркованных машин не дают убирать. А так. твердая четверка!!!
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    Анонимно 27 мар
    Проблемы только во дворах (налицо работа УК и ТСЖ), тротуары( с нехваткой дворников проблема еще не решена). Малая техника существенно улучшает скорость работ, это факт. В том числе и во дворах это заметно.
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