Кабмин Татарстана поручил до 1 ноября скорректировать оперативный план «Буран»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане начали готовиться к обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории региона в зимний период 2023/2024 года. Кабмин республики поручил до 1 ноября скорректировать оперативный план «Буран».

Работой займется Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. К ней привлекут также республиканские МЧС, Минздрав, Минпромторг и другие заинтересованные органы исполнительной власти.

Миндортрансу Татарстана также поручено до 15 сентября организовать разработку комплекса мероприятий по подготовке автодорог общего пользования к новому зимнему сезону. Министерство здравоохранения республики займется обеспечением готовности медорганизаций к оказанию своевременной медицинской помощи лицам, изолированным в результате заносов и автокатастроф.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главам районов и городских округов Татарстана предложено до 1 октября заключить муниципальные контракты на содержание дорог местного значения и организовать подготовку дорожно-коммунальных служб к работе в зимних условиях. Также им рекомендовано скорректировать оперативные планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, оперативный план «Буран» в Татарстане вводят при сложных погодных условиях. Например, в январе 2021-го в столице республики его объявили из-за сильных снегопадов. На дорогах Казани для уборки снега тогда задействовали около 800 единиц спецтехники



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Татьяна Демина