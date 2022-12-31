Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, а также утвердить стратегию развития на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Комиссия будет заниматься вопросами реализации государственной политики в сфере развития беспилотников. Помимо этого, в перечень ее задач будут входить разработка, сертификация, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Также внимание будет уделяться инфраструктуре, «необходимой для эксплуатации таких систем, подготовке кадров, интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, Владимир Путин призвал повсеместно использовать и развивать беспилотники в Вооруженных силах страны. По словам главы государства, совершенствование беспилотников — актуальная задача. В частности, необходимо уделить внимание способам их применения.

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Антон Гаврилов