Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В России в течение ближайших 6,5 года должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников, согласно Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение о ее утверждении подписано.



В качестве основы для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, например, для инспекции состояния энергосетей. Беспилотники позволили сократить сроки проведения таких проверок в пять раз, вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз.

Наибольший потенциал для применения беспилотников — в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Стратегия определяет пять ключевых направлений развития беспилотной авиации:

стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы; разработка и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников; развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов; подготовка кадров для беспилотной авиации; фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Правительство уже завершает работу над созданием национального проекта по развитию беспилотных систем. Он станет основным управленческим механизмом выполнения утвержденной стратегии. Общий объем рынка беспилотных авиасистем в России в этом году превысит 50 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко