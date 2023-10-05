В Казани предоставят субсидии за питание для ликвидаторов последствий пожара в доме по ул. Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, пожар в доме №8/2 по ул. Чехова 14 июня)

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий организациям для возмещения затрат, возникших в связи с организацией питания лиц, участвовавших в ликвидации 14 июня 2023 года последствий пожара в многоквартирном жилом доме №8/2 по ул. Чехова. Их выделят из городского бюджета.

Размер субсидии будет рассчитываться путем умножения стоимости одной порции продукта на количество отпущенных порций. Для ее получения необходимо подать заявку и пройти отбор, среди критериев которого ведение компанией деятельности в Татарстане и уплата налогов в его бюджет, а также осуществление деятельности по организации общественного питания.

У участника отбора не должно быть неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет Казани субсидий и бюджетных инвестиций. Он также не может находиться в процессе реорганизации или быть иностранным юрлицом.

Главным распределителем денег, выделенных для предоставления субсидии, определили Управление гражданской защиты Казани. На него же возложен контроль за использованием бюджетных средств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, пожар в доме №8/2 по ул. Чехова 14 июня)

Напомним, пожар в жилом доме №8/2 по ул. Чехова в Казани произошел вечером 14 июня. О восстановлении крыши власти отчитались 7 июля. На работы потратили 40,63 млн рублей из резервного фонда исполкома города.

Жильцов дома 8/2 по ул. Чехова в день пожара эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Часть из них вернулась в свои квартиры уже 21 июня. Пострадавших не было.



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Татьяна Демина