В Казани на ремонт крыши дома по ул. Чехова после пожара выделили 40,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Ассигнования администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани для предоставления субсидии организациям в целях возмещения затрат на капитальный ремонт крыши дома №8/2 по ул.Чехова, пострадавшей при пожаре 14 июня 2023 года, составили 40,63 млн рублей. Такая сумма указана в постановлении исполкома столицы Татарстана.

Сумму на капремонт крыши с восстановлением герметичности кирпичных каналов дымоходов выделили из резервного фонда исполкома Казани. Ассигнования администрации Вахитовского и Приволжского районов города должно было увеличить финансовое управление столицы Татарстана.

Напомним, пожар в жилом доме №8/2 по ул.Чехова в Казани произошел вечером 14 июня. О восстановлении крыши власти отчитались 7 июля. При этом внутренние работы — огнезащитная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов на чердак — продолжались. На их завершение отводился месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жильцов дома в день пожара эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Часть из них вернулась в свои квартиры уже 21 июня. Пострадавших не было.



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Татьяна Демина