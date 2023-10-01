Власти России проследят за снижением цен на заправках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России намерено проследить за снижением цен на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, сообщил вице-премьер страны Александр Новак в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.



По его словам, особенно это касается заправок независимых сетей, на которых цены выше ввиду временного лага между покупкой топлива на бирже и его реализацией в рознице:

— Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже, и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен.

На этой неделе Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС и привести их в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке.

Александр Новак заявил, что принятые правительством меры привели к падению цены топлива в оптовом сегменте, что уже отразилось на мелком опте.

На прошлой неделе правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.



В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

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Маргарита Головатенко