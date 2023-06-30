Александр Новак призвал российских нефтяников отдавать приоритет внутреннему рынку

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок. Об этом он заявил на совещании, которое было посвящено ситуации на рынке нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба правительства, Новак призвал компании не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. Позднее они должны отчитаться о проделанной работе правительству.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад Новак поручил компаниям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗ. Он предложил нефтяникам продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго.

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Айрат Назипов