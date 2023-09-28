Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС и привести их в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов, сообщили в пресс-службе правительства.



— Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, — указано в сообщении.

Федеральной и таможенной налоговым службам поручили проконтролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Портовые приграничные базисы закроют для его вывоза. Топливо, хранящееся в цистернах, отправят на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом введут меры административного и экономического характера.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке.

На прошлой неделе правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.



В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

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Маргарита Головатенко