Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС и привести их в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов, сообщили в пресс-службе правительства.
— Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, — указано в сообщении.
Федеральной и таможенной налоговым службам поручили проконтролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Портовые приграничные базисы закроют для его вывоза. Топливо, хранящееся в цистернах, отправят на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом введут меры административного и экономического характера.
Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке.
На прошлой неделе правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.
В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».
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