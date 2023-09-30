Александр Новак заявил о падении стоимости топлива в мелком опте из-за снижения цен на бирже

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что принятые правительством меры привели к падению цены топлива в оптовом сегменте, что уже отразилось на мелком опте. Это в свою очередь снизило цены на бензин и дизель для аграриев. Фрагмент его комментария для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

— Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объеме. И эта мера направлена прежде всего на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры, — сказал он.

По его словам, цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16 до 20%, это в свою очередь транслируется на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее на этой неделе Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС и привести их в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.



Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке.

На прошлой неделе правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.



В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

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Максим Кокунин