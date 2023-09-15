Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты
Правительство рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо. Это полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка или повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Вице-премьер поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли, — сказал он по итогам совещания.
В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».
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