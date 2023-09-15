Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо. Это полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка или повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



— Вице-премьер поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли, — сказал он по итогам совещания.

В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

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Маргарита Головатенко