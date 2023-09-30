«КОС-Синтез» обыграл СШОР «Астрахань» во втором матче первого тура

«КОС-Синтез» обыграл СШОР «Астрахань» во втором матче первого тура, счет игры — 21-3 (6-0, 3-2, 5-1, 7-0)

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Деревянкин (7), Шепелев (3), Сучков (2), Закиров (2), Пронин (2), Одинцов (2), Васильев (1), Зиннуров (1), Латыпов (1).

Напомним, в прошлой игре казанцы забили 28 голов и пропустили всего три. По результатам первого тура Чемпионата России команда возглавила турнирную таблицу с лучшей разнице мячей, +43. Самым результативным в стартовых домашних играх стал Никита Деревянкин, забросивший 8 мячей.

Следующие матчи команда проведет также на домашней арене — 13 и 14 октября против команды из Белоруссии.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Напомним, 29 сентября «КОС-Синтез» стартовал в регулярном чемпионате России по водному поло. В преддверии нового сезона клуб представил состав на сезон 2023/2024.



Тренирует «КОС-Синтез» воспитанник казанской СШОР по водному поло, мастер спорта Евгений Ярощук. Он выступал за команду мастеров «Синтез», выиграл разнообразные медали и кубки.

Из 16 спортсменов, выступавших за «КОС-Синтез» в прошлом сезоне, в составе команды осталось 13. Среди новичков воспитанники казанской ватерпольной школой и Арслан Закиров и Роман Шепелев, а также Иван Васильев — из Киришей, отыгравший два сезона за «Спартак-Волгоград».

Состав «КОС-Синтез» на сезон 2023/2024 выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Чирков, Влад Сергеев;

защитники: Артем Одинцов, Иван Сучков, Даниил Пронин;

подвижные нападающие: Егор Ярлыченко, Роман Шепелев, Адель Латыпов, Иван Васильев, Арслан Закиров, Эмиль Зиннуров, Аскар Махиянов, Богдан Комаров, Николай Лазарев;

центральные нападающие: Никита Деревянкин, Сергей Лисунов;

капитан команды: Сергей Лисунов.

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Максим Кокунин