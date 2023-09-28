«КОС-Синтез» стартует в чемпионате России по водному поло 29 сентября

Казанский «КОС-Синтез» 29 сентября стартует в регулярном чемпионате России по водному поло. В преддверии нового сезона клуб представил состав на сезон 2023/2024.

В первом туре чемпионата России «КОС-Синтез» в Казани сыграет с СШОР из Астрахани. Игра пройдет в пятницу, 29 сентября, в 18:00 в плавательном бассейне «Оргсинтез».

Тренирует «КОС-Синтез» воспитанник казанской СШОР по водному поло, мастер спорта Евгений Ярощук. Он выступал за команду мастеров «Синтез», выиграл разнообразные медали и кубки.

Из 16 спортсменов, выступавших за «КОС-Синтез» в прошлом сезоне, в составе команды осталось 13. Среди новичков воспитанники казанской ватерпольной школой и Арслан Закиров и Роман Шепелев, а также Иван Васильев — из Киришей, отыгравший два сезона за «Спартак-Волгоград», сообщает пресс-служба клуба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Состав «КОС-Синтез» на сезон 2023/2024 выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Чирков, Влад Сергеев;

Игорь Чирков, Влад Сергеев; защитники: Артем Одинцов, Иван Сучков, Даниил Пронин;

Артем Одинцов, Иван Сучков, Даниил Пронин; подвижные нападающие: Егор Ярлыченко, Роман Шепелев, Адель Латыпов, Иван Васильев, Арслан Закиров, Эмиль Зиннуров, Аскар Махиянов, Богдан Комаров, Николай Лазарев;

Егор Ярлыченко, Роман Шепелев, Адель Латыпов, Иван Васильев, Арслан Закиров, Эмиль Зиннуров, Аскар Махиянов, Богдан Комаров, Николай Лазарев; центральные нападающие: Никита Деревянкин, Сергей Лисунов;

Никита Деревянкин, Сергей Лисунов; капитан команды: Сергей Лисунов.

«КОС-Синтез» сыграет в Казани с СШОР из Астрахани и 30 сентября в 12.00. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об основных ожиданиях от сезона.

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Татьяна Демина