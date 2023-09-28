Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложили до 9 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Слушания по делу российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложили, они продолжатся 9 и 10 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

Слушания по делу фигуристки проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария).

Напомним, Камила Валиева завоевала золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогу установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России — 2021.



Сейчас Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России — 2021.

Участницы флешмоба в поддержку Камилы Валиевой realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судебные разбирательства по делу российской фигуристки из Казани Камилы Валиевой, по мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, были инициированы в первую очередь из-за золотой медали российской команды на Играх в Пекине, на которую претендуют американцы.



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Маргарита Головатенко