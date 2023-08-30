Главврач РКБ, директор порохового и легенда хоккея: чьи имена вписали в Книгу почета Казани

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Почетный гражданин Казани

Сегодня утром в Казанской ратуше прошла торжественная церемония награждения званием «Почетный гражданин Казани» — его присудили президенту баскетбольного клуба УНИКС Евгению Богачеву.

Патриарх банковской системы Татарстана недавно справил день рождения, 25 августа заслуженному экономисту Татарстана исполнилось 82 года. Родился в Курской области, окончил Казанский авиационный институт (1965), Казанский финансово-экономический институт (1975). Получил ученую степень — доктор экономических наук.

Трудовой путь начал с работы радиомехаником, а через несколько лет возглавил объединение «Экран» министерства бытового обслуживания. В 1970—1985 годах был заместителем министра, затем — депутатом Верховного Совета Татарстана XI созыва. В 1985 году стал министром бытового обслуживания населения республики, в 1990-м — депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1993-м Евгения Богачева назначили председателем Национального банка Татарстана. В дальнейшем он был депутатом Госсовета республики первого, второго, третьего и четвертого созывов. С декабря 1998 года возглавляет баскетбольный клуб УНИКС.

Звание «Почетный гражданин Казани» присудили президенту баскетбольного клуба УНИКС Евгению Богачеву. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Директор завода, врач и легендарный хоккеист

В ходе церемонии также отметили еще нескольких татарстанцев — их имена вписали в Книгу почета Казани. Первым мэр города поздравил главного врача РКБ Рафаэля Шавалиева.

Известный врач родом из Актанышского района, окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1997), КФУ по специальности «государственное и муниципальное управление» (2011). Работать врачом начинал на кафедре общей и неотложной хирургии Казанской государственной медицинской академии (1997), затем устроился хирургом в Менделеевскую ЦРБ. В начале нулевых проходил клиническую ординатуру по специальности «Онкология», кафедра хирургических болезней с курсом онкологии Казанского государственного медицинского университета. Затем работал онкологом в казанском онкодиспансере. В 2007-м стал управляющим делами Минздрава РТ, через два года — возглавил Госпиталь для ветеранов войн, а в 2010-м — ДРКБ. С сентября 2015 года Шавалиев — депутат Казгордумы, председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды. В апреле 2018 года он возглавил Республиканскую клиническую больницу.

Первым мэр города поздравил главного врача РКБ Рафаэля Шавалиева. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Вторым награжденным стал генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц. Уроженец Казани возглавил крупное оборонное предприятие 6 лет назад.

Получил образование в Казанском государственном технологическом университете. Трудовую деятельность начинал механиком в Государственном казанском НПП им. В.И. Ленина. Затем работал на производстве Государственного казанского спиртового производственного предприятия. В начале 2000-х пришел на пороховой завод, где за 10 лет прошел путь от начальника ПДО до директора по производству предприятия. В 2010-м возглавил ФКП «Самарский завод «Коммунар», а в 2015-м — АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева». С 2017-го руководит Казанским пороховым заводом.

Вторым награжденным стал генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Далее Ильсур Метшин поздравил пятикратного обладателя Кубка Гагарина, бывшего капитана ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова. Легенда татарстанского хоккея в начале августа провел свой прощальный матч, а казанский клуб впервые в истории вывел из обращения номер 25, под которым играл экс-капитан команды Данис Зарипов. «Число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — пообещали в клубе.

Далее Ильсур Метшин поздравил пятикратного обладателя Кубка Гагарина, бывшего капитана ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Медалями за доблестный труд были награждены главный энергетик «Каздорсервиса» Евгений Бабичев, замглавы спортивной школы олимпийского резерва ФСО «Центральный» — директор спортшколы олимпийского резерва «Юность» Рафик Мурзаков, президент татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, первый заместитель гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани Ильмира Султанова. Медаль «Ана даны — Материнская слава» получила воспитатель МБДОУ «Детский сад №122 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Кировского района г. Казани Гульчачак Абдуллина. Еще несколько человек удостоились званий заслуженных работников в разных отраслях.



1 / 54 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Василя Ширшова