В Казань с рабочим визитом прибыла вице-премьер России Виктория Абрамченко
В Казань с рабочим визитом 21 сентября прибыла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Виктория Абрамченко посетит в Казани биологические очистные сооружения, площадку строительства мусоросжигательного завода Казани. Также она посетит Самосыровский полигон, где проводится рекультивация.
В планах Виктории Абрамченко осмотр в центре Казани набережной озера Кабан. Там ей презентуют республиканскую программу развития общественных пространств.
Напомним, Виктория Абрамченко занимает пост вице-премьера России с января 2020 года. Она координирует работу федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения по вопросам разработки, реализации и контроля национального проекта «Экология», госполитики в области биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды и так далее.
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