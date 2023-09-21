Викторию Абрамченко заинтересовала экосистема озера Кабан и возможности ее поддержки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко побывала на набережной озера Кабан в Казани. Ее заинтересовала экосистема озера, возможности ее поддержки, а также развития, сообщает пресс-служба республиканского Кабмина.

Зампреда правительства России сопровождали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минстроя республики Марат Айзатуллин и представители фонда «Институт развития городов РТ». Ей рассказали об истории озера и о его значении для развития Казани.

Еще Виктория Абрамченко узнала о республиканской программе развития общественных пространств и о том, какие новые проекты находятся в разработке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Виктория Абрамченко занимает пост вице-премьера России с января 2020 года. Она координирует работу федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения по вопросам разработки, реализации и контроля национального проекта «Экология», госполитики в области биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды и так далее.

Сегодня Абрамченко прибыла с рабочим визитом в столицу Татарстана. Она уже посетила в Казани биологические очистные сооружения и иловые поля. Вице-премьер ознакомилась с проводимыми там работами.

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Айрат Назипов