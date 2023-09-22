Виктория Абрамченко посетила лесной селекционно-семеноводческий центр Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко с рабочим визитом побывала в Сабинском районе Татарстана. Она посетила открытый в 2012 году лесной селекционно-семеноводческий центр республики в поселке Лесхоз.

В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова Виктория Абрамченко осмотрела теплицы, лабораторию, семенной центр, полигоны для закаливания и доращивания сеянцев. Там ей рассказали о технологии выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Также Виктории Абрамченко показали выставку лесопромышленного комплекса Татарстана, презентовали систему подготовки кадров и доложили о цифровой трансформации отрасли, сообщает пресс-служба раиса республики.



Напомним, Виктория Абрамченко прибыла в Татарстан с рабочим визитом 21 сентября. Вместе с Рустамом Миннихановым, главой Минэкологии Татарстана Александром Шадриковым и другими официальными лицами она посетила биологические очистные сооружения и иловые поля Казани и ознакомилась с проводимыми там работами.



В столице Татарстана Виктория Абрамченко также посетила набережную озера Кабан и Самосыровский полигон. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина