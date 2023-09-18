Премьер-министр Узбекистана посетил казанский ИТ-парк им. Башира Рамеева

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов побывали в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера

Абдулле Арипову продемонстрировали возможности парка. Еще премьер-министр побывал в детском ИТ-парке, где ему презентовали ИТ-решения, которые разработаны в Татарстане.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Узбекистана сегодня прилетел в республику с рабочим визитом. Он уже посетил особую экономическую зону «Алабуга». В Татарстане ему планируют показать промышленный и экономический потенциал региона. Также запланирована официальная встреча в расширенном составе.

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Айрат Назипов