В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 20 сентября.

Документ вводит в Налоговый кодекс понятие «счет цифрового рубля», который будет являться отдельным видом банковского счета. Эта система будет схожа с системой налогообложения обычных банковских счетов.

Закон предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствии денег на счетах налогоплательщиков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время операции по открытию и ведению счета цифрового рубля, а также переводы с использованием платформы цифрового рубля освобождаются от НДС.

Создание прототипа платформы цифрового рубля в России завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в его тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. В марте Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.

Напомним, Банк России начал тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа. К началу сентября были осуществлены первые несколько тысяч операций, в эксперименте участвовали 13 банков. Платформа цифрового рубля во время «пилота» продемонстрировала свою работоспособность.

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Айрат Назипов