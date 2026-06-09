В Татарстане по итогам операции «Нерест-2026» возбудили 20 уголовных дел

Больше всего случаев браконьерства выявили в Спасском, Бавлинском, Мамадышском, Тукаевском, Зеленодольском, Нижнекамском и Мензелинском районах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги операции «Нерест-2026», которая проходила с 25 апреля по 5 июня. За это время полицейские возбудили 20 уголовных дел и составили 77 административных протоколов за нарушения правил рыболовства, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Больше всего случаев браконьерства выявили в Спасском, Бавлинском, Мамадышском, Тукаевском, Зеленодольском, Нижнекамском, Мензелинском и ряде других районов республики. Так, в Спасском районе задержали 65-летнего мужчину, который ловил рыбу сетями с резиновой лодки. Также в одном из заливов Волги полицейские поймали двух мужчин, незаконно выловивших 21 рыбу.

Одним из крупнейших выявленных нарушений стал случай в Мензелинском районе, где двое мужчин с помощью раколовок незаконно добыли 12 814 раков. По этому факту возбуждено уголовное дело. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчины теперь под подпиской о невыезде.

Наталья Жирнова