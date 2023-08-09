Банк России приступит к тестированию операций с цифровыми рублями 15 августа

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровым рублем на следующей неделе — с 15 августа. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

— Я должна сказать, что этот пилот будет прежде всего строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях, — цитирует ее ТАСС.

Россияне, которые пользуются услугами 13 банков, участвующих в эксперименте с цифровым рублем, смогут направить заявку на участие в тестировании на реальных операциях, «через какое-то время». В 2024 году к эксперименту могут присоединиться еще 16 банков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы 24 июля. Он станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что никого «не будут никого загонять» в цифровой рубль. По ее словам, для людей он будет «удобнее и дешевле».



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Татьяна Демина