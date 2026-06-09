МУС отстранил прокурора Карима Хана от должности

Он находится под следствием по обвинениям в сексуальных домогательствах

Бюро Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить прокурора Карима Хана от исполнения обязанностей. Об этом говорится в сообщении организации.

Решение было принято квалифицированным большинством голосов на заседании 8 июня. При этом в Ассамблее подчеркнули, что оно не является окончательным. В ближайшее время планируется проведение специальной сессии для дальнейшего рассмотрения ситуации.

Карим Хан находится под следствием по обвинениям в сексуальных домогательствах. В мае 2025 года МУС сообщил о его уходе в административный отпуск до завершения проверки. Позднее в СМИ появилась информация о втором обвинении аналогичного характера. Хан занимает пост прокурора МУС с 2021 года. Расследование в отношении него продолжается.

В 2023 году Хан запросил ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Хана и ряда судей МУС. В 2024 году МУС также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. После этого США ввели санкции против суда, обвинив его в злоупотреблении полномочиями.

Наталья Жирнова