Банк России провел несколько тысяч операций по переводу цифровых рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России провел первые несколько тысяч операций по переводу цифровых рублей в рамках пилота, стартовавшего 15 августа, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.



— То есть вот те 13 банков, которые мы называли, они начали уже предлагать для своих клиентов услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведению операций, — приводит ее слова «Интерфакс».

По словам Скоробогатовой, платформа цифрового рубля и ее взаимодействие с банками во время пилота продемонстрировали свою работоспособность.

— Есть безусловно шероховатости, есть какие-то инциденты, но это нормально для пилота, мы как раз их устраняем как на стороне банков, так и на стороне платформы, если мы их видим, — сказала она.

В июле Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.

Федеральный закон о внедрении цифрового рубля вступил в силу 1 августа 2023 года. Исключение сделано для положений, которым установлен иной срок вступления в силу.

Создание прототипа платформы цифрового рубля в России завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. В марте Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.

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Маргарита Головатенко