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Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

07:00, 09.06.2026

Местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина

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