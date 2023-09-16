В Доме правительства России вводят временный масочный режим

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

— На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, — поделился собеседник издания.

В Кабмине рассчитывают, что временные ограничения «будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Напомним, в конце июля власти Татарстана наоборот отменили ограничения и меры поддержки, которые были введены в период коронавируса. Всего в республике было прекращено действие 88 документов. Постановление было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин