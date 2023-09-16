Роспотребнадзор: оснований для введения масочного режима в России пока нет

Оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

— Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет, — сказала она.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня сообщалось, что масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

— На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, — рассказали в Кабмине.

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Максим Кокунин