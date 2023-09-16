Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят обмен группами школьников для отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Напомним, северокорейский лидер прибыл в Приморье этим утром на поезде.

— Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха, — написал он.

Напомним, вчера председатель Государственных дел Ким Чен Ын и глава российского Минпромторга Денис Мантуров посетили авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Они осмотрели инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Северокорейскому лидеру показали агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.



В среду, 13 сентября, на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.

Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Владимир Путин указал, что Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.



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Максим Кокунин