Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Правительство России/t.me

Председатель Государственных дел Ким Чен Ын и глава российского Минпромторга Денис Мантуров посетили авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Они осмотрели инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Как сообщает пресс-служба кабмина, северокорейскому лидеру показали агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

— Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета, — сказал Мантуров.

В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.

В среду, 13 сентября, на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.

Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Владимир Путин указал, что Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.



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Айрат Назипов