До конца года на трассе М-12 откроют 14 многофункциональных зон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до конца года появится 14 многофункциональных зон (МФЗ). Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Открытие еще 16 многофункциональных зон запланировано на 2024 год. В компании напомнили, что осенью прошлого года на 77-м км М-12 были запущены два МФЗ.

На территории этих зон расположены игровые и спортивные площадки, а также летняя терраса. Внутри можно посетить супермаркет, аптеку, комнату матери и ребенка, туалеты и душевые.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первая МФЗ появилась на трассе М-12 в Московской области еще в прошлом году. Как говорил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константина Макиева, на М-12 планируется организовать 16 зеркальных зон сервиса.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

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Айрат Назипов