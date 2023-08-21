На содержание участков трассы М-12 в Татарстане направят свыше 842 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» выделят 842,9 млн рублей на услуги по содержанию трассы М-12 в Татарстане. Речь идет об участках км 750+564 — км 766+008, км 766+008 — км 803+812, выяснило «Реальное время, изучив тендер.

Исполнителю нужно будет ремонтировать колейность на дороге, просадки, выпоры и другие повреждения асфальта. Также речь идет о замене ограждений и дорожных знаков, об окраске неоцинкованных дорожных опор освещения.

Подрядчику нужно оказывать услуги до 30 июня 2026 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в строительстве федеральной трассы М-12 задействованы около 30 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники. Работы находятся на стадии завершения.

В конце июня вице-премьер России сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань готова более чем на 70 процентов. В этом году планируется открыть движение на двух участках — до Арзамаса и до Казани.

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Айрат Назипов