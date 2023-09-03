На трассе М-12 «Восток» нанесут специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции

На трассе М-12 «Восток», которая соединит Москву и Казань в этом году, нанесут специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции, сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Такую разметку сейчас применяют на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Она помогает водителям соблюдать безопасную дистанцию, составляющую половину от разрешенной скорости. Например, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час она составит 55 метров, для 130 километров в час — 65 метров.

Разметка выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Кода водитель видит перед собой два шеврона до впереди идущей машины, он может быть уверен в соблюдении необходимой дистанции.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» выделит 842,9 млн рублей на услуги по содержанию трассы М-12 в Татарстане.



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Маргарита Головатенко